Sin aclarar motivos, ICE retiene en El Paso a Bertha Olga Gómez Fong

Jueves 26 de marzo de 2026

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves en El Paso, Texas, a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez y expresidenta del DIF Estatal. Hasta el cierre de esta edición, la autoridad estadounidense no había informado oficialmente las causas de la detención.

Los primeros reportes indicaban que la captura habría ocurrido en un fraccionamiento de esa ciudad; sin embargo, personas cercanas a la familia en Parral señalaron que se trató de un asunto migratorio, no relacionado con investigaciones o procesos de la justicia mexicana.

El ICE únicamente confirmó la detención a través de su Sistema de Localización de Detenidos en Línea, estableciendo que Gómez Fong permanece en el El Paso Processing Center, ubicado en la avenida Montana, sin proporcionar detalles adicionales sobre su estatus jurídico.

Detención por aclaración migratoria o posibles procesos

Abogados especializados en migración consultados explicaron que la detención en un centro de procesamiento puede obedecer a diversas causas:

Aclaración de estatus migratorio,

Deportación,

Juicio dentro del territorio estadounidense, o

Proceso de extradición.

Por ello, advirtieron que, mientras el ICE no precise la condición o proceso que enfrenta, no es posible confirmar el motivo ni anticipar su destino legal.

Cercanos a la familia señalaron que la detención habría ocurrido porque Gómez Fong no portaba su documentación migratoria al momento de una revisión, aunque no se detalló si se trató de un operativo o una verificación rutinaria. Indicaron también que su situación migratoria es regular y que contaba con los permisos necesarios para permanecer en Estados Unidos, proceso que —según dijeron— se retrasó tras la detención de Duarte en 2020.

Hasta anoche, no se había informado sobre una posible liberación.

Vínculos con investigaciones en México

Gómez Fong ha sido señalada en distintas investigaciones en México. La Fiscalía General de la República (FGR) la identificó como posible involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas del mismo caso por el que fue acusado su esposo. Duarte fue detenido el 8 de diciembre pasado tras una orden emitida en mayo de 2024 y actualmente está vinculado a proceso, recluido en el Cefereso del Altiplano.

Durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público Federal informó que la investigación sobre Gómez Fong y otros familiares permanece abierta, e incluso anticipó que podrían generarse nuevas detenciones.

En agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión en su contra por peculado, relacionada con causas similares a las que motivaron la captura del exgobernador en Florida en 2020. Ante ello, Gómez Fong promovió un amparo indirecto (expediente 1939/2021) para evitar ser detenida en México.

Hasta ahora, ni la FGR ni la FGE han informado si la detención en Texas está vinculada con estos procesos o si tienen conocimiento formal del caso.

Mientras tanto, la defensa de Duarte se negó a emitir una postura sobre la detención de Gómez Fong.