Sin carpetas por delincuencia organizada en Chihuahua contra dueño de “Gorditas Chiwas”

Jueves 21 de mayo de 2026

El empresario chihuahuense Alfredo Orozco Romero, propietario de los restaurantes “Gorditas Chiwas” y de la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero y narcotráfico relacionadas con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, Orozco Romero presuntamente fungía como asesor de seguridad y cobrador de deudas para Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como operador financiero de una red dedicada al lavado de ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

El Departamento del Tesoro señaló que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de narcóticos en Estados Unidos, recursos que posteriormente eran convertidos en criptomonedas para ser enviados al Cártel de Sinaloa en México.

Asimismo, las autoridades norteamericanas indicaron que Alfredo Orozco controlaba la empresa Grupo Especial Mamba Negra y el negocio “Gorditas Chiwas” a través de familiares identificados como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes presuntamente operaban como prestanombres.

Pese a los señalamientos emitidos por Estados Unidos, autoridades estatales informaron que en Chihuahua no existen carpetas de investigación abiertas en el fuero común contra el empresario por delitos relacionados con delincuencia organizada.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, declaró que hasta el momento no han recibido solicitudes de colaboración ni requerimientos de información por parte de autoridades federales o estadounidenses respecto al caso.

De acuerdo con registros internos de la Fiscalía, Alfredo Orozco únicamente cuenta con antecedentes por una acusación de lesiones en 2016 y dos denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia registradas en 2018 y 2023.

Tras las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tanto el empresario como las empresas relacionadas quedaron impedidos de realizar operaciones con el sistema financiero estadounidense, mantener vínculos comerciales con ciudadanos de ese país o disponer de activos bajo jurisdicción norteamericana.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que continuarán las acciones para desarticular las redes financieras vinculadas al tráfico de fentanilo y a organizaciones criminales transnacionales.