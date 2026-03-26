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Jueves 26 de marzo de 2026

Sin información CSP de detención de Bertha Gómez

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que no estaba informada de la detención de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, en El Paso, Texas, por agentes de Immigration and Customs Enforcement’s (ICE).

A la mandataria le fue consultado si tenía detalles sobre la causa de la detención de la exprimera dama del Gobierno de Chihuahua, a lo que respondió que no estaba enterada y que revisaría la situación.

Añadió que en el transcurso del día informaría la Presidencia de la República el resultado de la revisión.

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