Sin registros, a una semana del cierre de convocatoria para titular de la ASE

A una semana de que concluya el plazo para registrarse en la convocatoria para renovar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ningún aspirante se ha inscrito hasta el momento, según el micrositio habilitado por el Congreso del Estado de Chihuahua para dar seguimiento al proceso.

El cargo corresponde al periodo 2025-2032 y reemplazará a Héctor Acosta Félix. La convocatoria, publicada el 5 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, permanecerá abierta hasta el jueves 20 de noviembre a las 23:59 horas.

La elección del nuevo auditor superior estará a cargo de un Panel de Especialistas integrado por nueve miembros, quienes revisarán el cumplimiento de requisitos, evaluarán los perfiles y realizarán entrevistas públicas los días 24 y 25 de noviembre, con posibilidad de ampliarse.

La valoración constará de 100 puntos: 40 para la revisión curricular y 60 para las entrevistas. Entre los criterios destacan la formación académica, experiencia profesional, liderazgo, conocimiento en auditoría y capacidad para prevenir la corrupción.

Finalmente, el Panel elaborará una terna con los aspirantes mejor calificados y la presentará al Pleno del Congreso para su votación definitiva, a más tardar el 30 de noviembre.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

