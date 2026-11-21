Sábado 21 de noviembre de 2026

Guasave, Sinaloa.— Una intensa jornada de violencia sacudió el norte de Sinaloa durante la noche del viernes 20 de noviembre, luego de un operativo militar en el que habría sido detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los principales objetivos de seguridad de México y Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad confirmaron la captura del presunto narcotraficante, aunque las autoridades federales todavía no habían emitido un comunicado oficial que precisara su identidad y situación jurídica.

La operación provocó una violenta reacción en distintos puntos de Guasave, donde se registraron enfrentamientos armados, incendios de vehículos, bloqueos carreteros y sobrevuelos de helicópteros militares.

Los primeros reportes de detonaciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas en Guasavito y Callejones de Guasavito. Posteriormente, los incidentes se extendieron hacia el malecón y otros sectores de la ciudad, generando temor entre los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra elementos federales y anunció el despliegue del Grupo Interinstitucional, integrado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para atender la emergencia y recuperar el control de las vialidades.

Carreteras bloqueadas y población bajo resguardo

La violencia alcanzó importantes vías de comunicación, principalmente la carretera federal México 15, la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, y distintos accesos entre Guasave, Los Mochis y Guamúchil.

En redes sociales circularon videos de vehículos incendiados, unidades militares y helicópteros sobrevolando las zonas de enfrentamiento.

Las autoridades exhortaron a la población a permanecer en sus viviendas, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de los puntos donde se reportaban enfrentamientos.

La situación también afectó las actividades deportivas. El partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán fue suspendido debido a los hechos violentos registrados en las inmediaciones.

Un golpe a la estructura criminal del norte de Sinaloa

“El Chapo Isidro” es considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en el noroeste del país. Su organización, conocida como Cártel de Guasave o Los Mazatlecos, mantiene vínculos históricos con los Beltrán Leyva.

En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Su eventual detención podría modificar el equilibrio entre las organizaciones criminales que operan en Sinaloa, particularmente en un contexto de disputas territoriales entre distintas facciones del narcotráfico.

Continúa la incertidumbre sobre el resultado del operativo

Mientras las fuerzas de seguridad mantienen acciones para restablecer el orden en la región, medios locales reportaron que se realizaban pruebas periciales para confirmar la identidad de los detenidos.

Hasta la información disponible, no existe un balance oficial definitivo de personas fallecidas, lesionadas o detenidas durante los enfrentamientos.