Sindicatura Cerca de Ti llega a la seccional de Guadalupe

Viernes 12 de septiembre de 2025

Como parte del programa Sindicatura Cerca de Ti, la Síndica Municipal Olivia Franco visitó la seccional de Guadalupe, acompañada por el Presidente Seccional Jesús Sigala Rodríguez, con el propósito de supervisar espacios públicos, recoger las gestiones locales y verificar la correcta aplicación de los recursos públicos en la zona.

Durante el recorrido, se inspeccionaron las condiciones de la presidencia seccional, clínica, cancha de fútbol, lienzo charro, vados, contenedor de basura y parque, para detectar áreas de oportunidad y levantar gestiones ciudadanas que serán canalizadas a las diferentes dependencias. Entre las principales solicitudes de la comunidad se encuentran:

• Instalación de dos postes de luz

• Habilitación de un área para el club del abuelo

• Solicitud de equipos de cómputo

• Reposición de sillas y mesas

• Pintura general en el lienzo charro

• Instalación de lámparas LED

• Mantenimiento del lienzo charro

• Otras mejoras detectadas durante el recorrido

Asimismo, se realizó la primera visita de obra a la construcción de la cancha de fútbol rápido, un proyecto ejecutado con recursos del Presupuesto Participativo, donde la Sindicatura corroboró los avances físicos, la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de acercar la labor de vigilancia a las comunidades: “La Sindicatura tiene como responsabilidad principal supervisar el uso adecuado de los recursos públicos. Con el programa ’Sindicatura Cerca de Ti’, salimos a territorio para verificar que las obras realmente se estén ejecutando con calidad y que los recursos se apliquen de manera eficiente, transparente y en beneficio directo de la ciudadanía”.

Además, señaló que la participación ciudadana juega un papel fundamental: “Los proyectos del Presupuesto Participativo surgen de la voluntad de la gente, por eso es vital asegurar que se ejecuten conforme a lo planeado. Desde la Sindicatura damos seguimiento desde la licitación hasta la entrega final, garantizando que cada peso invertido se traduzca en resultados reales para las y los chihuahuenses”.

Por su parte, el Presidente Seccional, Jesús Sigala Rodríguez, agradeció la visita y acompañamiento de la Sindicatura: “Nos sentimos respaldados por la presencia de la Síndica Olivia Franco. Su visita demuestra el compromiso por atender nuestras gestiones y vigilar que las obras y servicios lleguen en tiempo y forma a la comunidad”.

Con estas acciones, la Sindicatura refuerza su labor de vigilancia del recurso público para que este sea ejercido con responsabilidad y atendiendo de manera directa las necesidades de la población.