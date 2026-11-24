Martes 24 de noviembre de 2026

Como parte de sus labores de vigilancia y seguimiento institucional, la Sindicatura Municipal de Chihuahua participó en la sesión de la Comisión Especial de Premiación del Premio Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2026, donde se analizaron y votaron las postulaciones para definir a quienes recibirán este reconocimiento.

Al respecto, la Síndica Olivia Franco destacó la importancia de dar seguimiento a estos procedimientos, a fin de fortalecer la transparencia, la legalidad y el reconocimiento a quienes contribuyen a construir una sociedad más incluyente.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento a las decisiones que se toman en las distintas comisiones, porque nuestra responsabilidad es contribuir a que los procesos municipales se desarrollen con transparencia, legalidad y apego a las disposiciones correspondientes”, expresó.

Asimismo, Franco subrayó que la supervisión institucional también comprende aquellos procedimientos destinados a reconocer las aportaciones de la ciudadanía. “Nuestro trabajo no se limita a revisar recursos públicos; también implica estar atentos a los procesos institucionales que tienen un impacto social. En este caso, damos seguimiento a un reconocimiento que visibiliza el esfuerzo de quienes trabajan por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad”, señaló.

La segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial de Premiación fue encabezada por la regidora Alma Cristina Treviño Olivas, presidenta de dicho órgano, y contó con la participación de las regidoras Bernardina García Murillo, María Guadalupe Aragón Castillo, María Elena Rojo Almaraz y Rosario Guadalupe Ávila García, además de los demás integrantes de la comisión.

Durante la reunión se revisaron las postulaciones correspondientes a las categorías de persona física y persona moral, para posteriormente realizar la votación y determinar a quienes serán distinguidos en la edición 2026.

Los nombres de las personas ganadoras permanecerán reservados hasta el próximo 3 de diciembre, cuando se realizará la entrega de los reconocimientos durante una Sesión Solemne de Cabildo.

En este contexto, la Sindicatura Municipal también ha promovido iniciativas orientadas a fortalecer la inclusión y accesibilidad en Chihuahua. Entre ellas destaca “Municipio Incluyente y Accesible”, presentada el 24 de enero de 2024, que impulsó la creación del Reglamento para la Inclusión y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, aprobado por el H. Ayuntamiento en mayo de ese año.

Asimismo, la síndica Olivia Franco ha promovido el proyecto de una Ruta Podotáctil en el Centro Histórico, cuya elaboración del proyecto ejecutivo fue aprobada en julio de 2026 por el Comité Técnico del Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico, con el propósito de facilitar la movilidad segura y autónoma de las personas con discapacidad visual.