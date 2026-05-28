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Jueves 28 de mayo de 2026

Sindicatura da seguimiento a proyecto de pavimentación en El Charco

Personal de la Sindicatura realizó la visita de obra previa al acto de apertura de proposiciones para los trabajos de pavimentación de la calle Tercera, en la comunidad rural de El Charco, como parte del seguimiento a las acciones de infraestructura impulsadas en la zona.

Durante el recorrido, se informó que la obra contempla un periodo de ejecución de 90 días naturales, con fecha de inicio programada para el próximo 18 de junio y conclusión estimada para el 15 de septiembre del presente año.

Asimismo, se dio a conocer que el proyecto contempla un anticipo del 30% para la empresa que resulte adjudicada, mientras que el monto total de inversión aún se encuentra en proceso de definición debido a que la licitación continúa en curso.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de supervisar de manera puntual este tipo de proyectos, especialmente en las comunidades rurales, donde las obras de pavimentación representan una mejora significativa en la movilidad y calidad de vida de las familias.

“Desde la Sindicatura mantenemos un seguimiento cercano a las obras públicas para verificar que los trabajos se desarrollen con transparencia, calidad y en beneficio directo de las y los habitantes de la zona rural”, expresó.

La funcionaria reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la infraestructura en las comunidades del municipio.

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