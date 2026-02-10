Sindicatura da seguimiento al Programa Alimentario del Adulto Mayor 2026

Martes 10 de febrero de 2026

En el marco del inicio de la recepción de documentos del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2026, la Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó el papel de la Sindicatura en la supervisión y vigilancia de los programas sociales, con el objetivo de verificar que los apoyos lleguen de manera transparente y equitativa a quienes más lo necesitan.

La funcionaria señaló que el PAAM está diseñado para que todas las personas adultas mayores del municipio, sin importar su ubicación o situación económica, puedan acceder a un apoyo alimentario.

“Con este programa, el Gobierno Municipal busca brindar un paquete alimentario mensual durante 10 meses, que cubra las necesidades nutricionales de nuestros adultos mayores. Desde la Sindicatura estamos atentos para que el apoyo llegue realmente a quienes lo requieren”, expresó Franco durante el arranque de inscripciones en el CEDEFAM Punta Oriente.

Olivia Franco subrayó que la Sindicatura tiene un papel muy importante en todas las etapas del proceso, no sólo en el inicio del registro. “Nuestro compromiso es vigilar el correcto desarrollo del programa, verificar que los apoyos se entreguen conforme a las reglas y que exista transparencia y legalidad en cada paso”, afirmó.

Añadió que la Sindicatura se mantendrá como un canal de atención y seguimiento para la ciudadanía, con el fin de atender cualquier reporte de irregularidades. “Estamos aquí para supervisar la correcta aplicación del recurso público municipal que es mi deber como Síndica”, puntualizó.

El registro para el PAAM 2026 se llevará a cabo del 9 al 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en distintos módulos de la ciudad, de acuerdo con un calendario escalonado por inicial de apellido:

Lunes: A-B

Martes: C-D-E

Miércoles y jueves: F-G-H

Las fechas para las iniciales I a Z se darán a conocer próximamente.

Documentos necesarios:

CURP con código QR

Identificación oficial vigente con domicilio en Chihuahua

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Estudio socioeconómico elaborado por personal del DIF Municipal, firmado por el solicitante o su representante

Puntos de registro en la ciudad:

Zona norte: Centros comunitarios Riberas de Sacramento y Guillermo Prieto Luján, Centro Social Genaro Vázquez y Centro Deportivo Tricentenario

Zona sur: Comandancia Sur, CEDEFAM Punta Oriente, Centro Comunitario Vista Cerro Grande y Centro Comunitario Cerro de la Cruz

Zona centro: Auditorio Municipal y Gimnasio Adaptado del Palomar

Cobertura en zonas rurales:

Se instalarán módulos en las cinco seccionales municipales, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural, para que la distancia no limite el acceso de las personas adultas mayores al programa.