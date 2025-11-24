Sindicatura participará y vigilará votaciones del Presupuesto Participativo 2026

Lunes 24 de noviembre de 2025

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos, al subrayar que el Presupuesto Participativo no solo permite a la población elegir en qué se invertirá el presupuesto del próximo año, sino que también fortalece los mecanismos de participación para que cada vez más chihuahuenses tengan voz en las decisiones que impactan directamente en sus comunidades.

Franco señaló que este ejercicio fomenta espacios verdaderamente inclusivos, donde la ciudadanía no solo es escuchada, sino que participa activamente en la implementación de proyectos, convirtiéndose en parte fundamental del cambio. Además, reiteró que la Sindicatura continuará supervisando la correcta aplicación de los recursos públicos, garantizando que se utilicen de manera transparente y en beneficio de todos los sectores.

La Síndica informó que por primera vez se implementará un modelo de votación híbrida para el Presupuesto Participativo, a fin de facilitar la participación de la ciudadanía. Explicó que las y los chihuahuenses podrán votar mediante una aplicación disponible únicamente para teléfonos Android, siempre que sean mayores de 18 años y cuenten con INE vigente. Para ello, deberán descargar la app a través del sitio oficial: presupuestochihuahua.org.

Los proyectos validados, organizados por distrito, pueden consultarse en el portal oficial del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx.

El Gobierno Municipal concluyó la integración de la plantilla de Observadores Ciudadanos que acompañarán la consulta del Presupuesto Participativo 2026, con el propósito de reforzar la transparencia y garantizar un proceso claro y ordenado. Estos observadores supervisarán la instalación, operación y cierre de los centros de votación, asegurando que la jornada se desarrolle conforme a las reglas establecidas.

La consulta se realizará los días 29 y 30 de noviembre, periodo durante el cual las y los chihuahuenses decidirán qué proyectos serán financiados en distintas colonias de la ciudad para el año 2026.

Finalmente, el Gobierno Municipal invitó a la población a mantenerse informada sobre las ubicaciones y horarios de los centros de votación, y a participar activamente en este ejercicio que definirá obras y mejoras comunitarias en toda la capital. Para más información, se encuentran disponibles las líneas de atención: 614-200-48-00, extensión 6557, y WhatsApp 614 461 9408.