Chihuahua

20.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 11 de agosto de 2025

Síndicos realizan el Tercer Encuentro Estatal en Casas Grandes

“Hacia la Profesionalización” llama la Síndica capitalina a esta capacitación, dónde se llevó a cabo en Casas Grandes el Tercer Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos del Estado de Chihuahua, un espacio de análisis, capacitación y fortalecimiento institucional que reunió 34 Sindicatura del Estado. El objetivo principal fue consolidar buenas prácticas en materia de vigilancia, inspección, legalidad y rendición de cuentas en el ámbito municipal.

Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la revisión del cumplimiento de contratos, en particular los relacionados con adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Se resaltó la importancia de realizar una fiscalización rigurosa, tanto documental como física, para corroborar que cada bien o servicio entregado cumpla con las condiciones establecidas contractualmente.

En ese marco, se revisó el Artículo 36 B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que establece las facultades de las Sindicaturas, entre ellas la supervisión del ejercicio del gasto público y la solicitud de documentación necesaria para corroborar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

Otro eje temático abordado fue la actualización y análisis de las Tablas de Valores Catastrales, pieza fundamental para la recaudación del impuesto predial. Las y los asistentes coincidieron en la necesidad de que estas tablas se construyan con base en criterios técnicos sólidos, equitativos y actualizados.

Asimismo, se analizó la importancia de contar con lineamientos internos y reglamentos municipales que permitan el funcionamiento ordenado y legal del H. Ayuntamiento. Se destacó que la adecuada regulación de las sesiones es esencial para fomentar la participación, la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones.

También se hizo énfasis en el papel de la Junta de Coordinación Edilicia, encargada de organizar el trabajo político dentro de las Sesiones del H. Ayuntamiento y generar condiciones de diálogo y coordinación entre las distintas fracciones edilicias.

“Es muy importante que todos los que tenemos la responsabilidad de encabezar las Sindicaturas en nuestros respectivos municipios tengamos las mismas herramientas para llevar a cabo un trabajo homogéneo, y por eso estas capacitaciones son particularmente para Sindicaturas, pero a petición de los mismos, las abrimos para todo funcionariado que desee acompañarlos”, indicó la Síndica Olivia Franco.

También destacó que “‘Hacia la Profesionalización’ no es solo un lema, es una meta común que implica mayor preparación, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Profesionalizar la Sindicatura es fortalecer la democracia desde lo local.”

El Presidente Municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, y el Síndico Municipal, Raymundo Bejarano Zubiate, expresaron su sincero agradecimiento por la visita de las y los Síndicos al municipio, reconociendo el esfuerzo y la disposición de cada uno para fortalecer los lazos de colaboración intermunicipal. Destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten compartir experiencias, buenas prácticas y construir juntos un mejor futuro para sus comunidades.

Con esta tercera edición, el Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos reafirma su compromiso con la profesionalización del servicio público y con la construcción de municipios más transparentes, responsables y eficientes.

Tragedia en la colonia Renovación: Asesor del alcalde Marco Bonilla muere atropellado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Tragedia en la colonia Renovación: Asesor del alcalde Marco Bonilla muere atropellado

Visita Sindicatura Colinas del Sol y Arboledas para verificar la calidad de los servicios públicos
Concluye Sindicatura el Operativo Baches con más de 300 reportes canalizados
Reconoce Síndica el papel de los comerciantes en el desarrollo de Chihuahua Capital
Fallece Yanin Rocío Campos ex participante de MasterChef tras accidente vial en Chihuahua
Captan al CEO de Aras Armando Gutiérrez de compras en El Paso, Texas
Recorre Sindicatura calles secundarias de la ciudad con “Operativo Baches” en diversas colonias
Licitan red nacional de trenes de pasajeros: conectará 10 estados
Desarrollará México su propio lenguaje de inteligencia artificial

Municipios

Más Noticias

Alertan en México olas de hasta 1 metro por sismo en Rusia
Destroza IA mercado laboral para graduados universitarios
Entrega EU a Venezuela al CEO de YOX