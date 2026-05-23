El Estado

27.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 23 de mayo de 2026

Sismo de magnitud 3.8 sorprende a habitantes de Parral durante la madrugada

Hidalgo del Parral, Chih.- La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida este sábado luego de que se registrara un sismo de magnitud 3.8 con epicentro en el municipio de Hidalgo del Parral, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:48:10 horas, tiempo del centro de México. El epicentro se ubicó a 0 kilómetros al noreste de Parral, con una profundidad de 18 kilómetros, característica que influyó en la percepción del fenómeno por parte de la población.

Minutos después del evento, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir sus experiencias, señalando que sintieron un movimiento ligero pero perceptible en distintos sectores de la ciudad. Los reportes provinieron principalmente de personas que permanecían despiertas a esa hora, así como de habitantes de edificios y viviendas de varios niveles.

A pesar de la sorpresa que generó el fenómeno, autoridades municipales y cuerpos de emergencia informaron que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas, por lo que el saldo fue blanco.

El sismo llamó la atención de la ciudadanía debido a que la actividad sísmica no es un fenómeno recurrente en la región sur del estado, donde este tipo de eventos suelen ser poco frecuentes.

Ante la situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y mantenerse atenta a los comunicados emitidos por las autoridades competentes.

Asimismo, se recomendó a los habitantes revisar sus planes familiares de protección civil y permanecer informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos telúricos en las próximas horas.

Aunque el movimiento no dejó afectaciones, el evento recordó la importancia de estar preparados ante cualquier contingencia natural y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.

Gobernadora acudirá a comparecer ante la FGR tras recibir citatorio

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere hombre al rescatar a su hijo de canal de riego en Nuevo León

Invita Sedena a jóvenes de Chihuahua a integrarse al Servicio Militar encuadrado

Fortalece Lupita Borruel red de Casas de Enlace; está cerca de llegar a las 100 en Chihuahua

FGR descarta pruebas directas que vinculen a hermanos Farías Laguna con homicidios relacionados con huachicol fiscal
Vinculan a proceso a hombre acusado de violación y abuso sexual agravados contra una menor
Triple homicidio eleva a 16 los asesinatos registrados durante mayo en la capital
Localizan dos hombres sin vida con huellas de violencia cerca del Libramiento
Inflación en Chihuahua supera la media nacional y alcanza 4.42% en la primera quincena de mayo
Nueva audiencia de César Duarte será el 9 de junio; defensa busca sobreseimiento por asociación delictuosa
Javier Corral confirma encuentro con Enrique Inzunza tras señalamientos en Estados Unidos
Líderes comunitarios ofrecen abrazos gratis en UACH

Municipios

Más Noticias

Tras descarrilamiento, destinan 44 mdp para inspeccionar vías del Tren Interoceánico
Fortalece Lupita Borruel red de Casas de Enlace; está cerca de llegar a las 100 en Chihuahua
Dorados asegura la serie ante Caliente de Durango con cuadrangulares en la octava