Sismo de magnitud 3.8 sorprende a habitantes de Parral durante la madrugada

Sábado 23 de mayo de 2026

Hidalgo del Parral, Chih.- La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida este sábado luego de que se registrara un sismo de magnitud 3.8 con epicentro en el municipio de Hidalgo del Parral, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:48:10 horas, tiempo del centro de México. El epicentro se ubicó a 0 kilómetros al noreste de Parral, con una profundidad de 18 kilómetros, característica que influyó en la percepción del fenómeno por parte de la población.

Minutos después del evento, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir sus experiencias, señalando que sintieron un movimiento ligero pero perceptible en distintos sectores de la ciudad. Los reportes provinieron principalmente de personas que permanecían despiertas a esa hora, así como de habitantes de edificios y viviendas de varios niveles.

A pesar de la sorpresa que generó el fenómeno, autoridades municipales y cuerpos de emergencia informaron que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas, por lo que el saldo fue blanco.

El sismo llamó la atención de la ciudadanía debido a que la actividad sísmica no es un fenómeno recurrente en la región sur del estado, donde este tipo de eventos suelen ser poco frecuentes.

Ante la situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y mantenerse atenta a los comunicados emitidos por las autoridades competentes.

Asimismo, se recomendó a los habitantes revisar sus planes familiares de protección civil y permanecer informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos telúricos en las próximas horas.

Aunque el movimiento no dejó afectaciones, el evento recordó la importancia de estar preparados ante cualquier contingencia natural y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.