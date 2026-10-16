Sismo de magnitud 6.9 sacude la península de Kamchatka, Rusia

Viernes 16 de octubre de 2026

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 03:35 GMT, aproximadamente 76 kilómetros al noreste de Ozernovskiy, y tuvo una profundidad de 143.2 kilómetros.

Por su parte, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo estimó preliminarmente una magnitud de 7.0 y una profundidad cercana a los 140 kilómetros.

Debido a la considerable profundidad del epicentro, las autoridades y organismos especializados mantienen seguimiento sobre sus posibles efectos en la región.

Hasta los primeros reportes no se había confirmado la existencia de víctimas ni daños materiales derivados del sismo.