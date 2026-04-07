Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua

Martes 7 de abril de 2026

Un empresario minero inglés, dos geólogos estadounidenses y un piloto chihuahuense sobrevivieron a un ataque armado y al posterior aterrizaje de emergencia de una avioneta Cessna en la región serrana de Chihuahua, en los límites con Sinaloa y Durango. Autoridades y fuentes de seguridad consideran que el hecho se derivó de una confusión por parte de un grupo criminal que opera en la zona.

De acuerdo con reportes extraoficiales, la aeronave realizaba un vuelo de inspección sobre distintos proyectos mineros ubicados en Guadalupe y Calvo cuando fue agredida desde tierra con armas de alto poder. Tras el ataque, la avioneta comenzó a derramar combustible y aceite, lo que obligó al piloto a solicitar auxilio vía radio.

Pese a los daños, el piloto logró llevar la aeronave hasta la pista de terracería en Santa Rosalía de Carrizales, cerca del Cerro Mohinora, tras varios minutos de planeo. El lugar se encuentra a alrededor de 650 kilómetros de la capital del estado, un trayecto que, por tierra, significaría casi 10 horas debido a las condiciones de riesgo en los caminos.

Ataque con dron y destrucción total de la aeronave

Luego del aterrizaje, la avioneta fue localizada por un dron operado por el mismo grupo que previamente había abierto fuego contra ella. Al detectar la presencia del dron, los tripulantes huyeron entre la sierra para resguardarse, momento en el que el dispositivo aéreo lanzó cargas explosivas que destruyeron por completo la aeronave, la cual terminó calcinada.

Mientras buscaban un sitio seguro en la zona montañosa, un helicóptero militar procedente de Badiraguato, Sinaloa, inició un operativo de búsqueda tras recibir el reporte de emergencia. Elementos castrenses localizaron primero los restos de la avioneta y posteriormente encontraron sanos a los cuatro ocupantes, quienes fueron rescatados y evacuados del área.

Versiones no confirmadas indican que las víctimas fueron trasladadas temporalmente a una base militar en el poblado de Sinaloa o podrían haber sido enviadas vía aérea a Chihuahua capital.

Tripulantes identificados; todos resultaron ilesos

Información no oficial señala que la avioneta despegó por la mañana desde el aeropuerto de El Charco, cercano a la carretera a Cuauhtémoc, con la misión de revisar zonas mineras en operación y en exploración.

Los tripulantes se identificaron como trabajadores de Drummond Gold Compañía Minera S.A. de C.V.:

El piloto: L.R.M.

Los geólogos: F.R.H. y E.L.D.

El directivo extranjero: J.S., de origen inglés

Sus nombres completos se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad. Según los reportes, ninguno presentó lesiones a pesar del ataque armado, el aterrizaje forzoso y la destrucción de la aeronave.

Autoridades no han emitido información oficial sobre el hecho; sin embargo, corporaciones de seguridad continúan revisando la zona ante el riesgo que representa la presencia de grupos armados en esta región de la sierra.