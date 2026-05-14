El Estado

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Sofocan incendio de gran magnitud en Buenaventura; permanecen cinco activos en Chihuahua

Un incendio forestal que consumió más de 500 hectáreas en el municipio de Buenaventura fue controlado y liquidado durante las últimas horas, mientras que otros cinco siniestros continúan activos en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte del Monitor de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), actualizado la noche del miércoles, a nivel nacional se contabilizaron 34 incendios activos y 12 ya sofocados.

En Chihuahua se reportaron seis incendios forestales, de los cuales cinco permanecen activos y uno fue completamente liquidado.

El incendio extinguido se localizó en Buenaventura, donde el fuego afectó aproximadamente 565 hectáreas entre el lunes y miércoles. En las labores participaron 86 combatientes.

Además, autoridades informaron que otros 35 brigadistas trabajan en incendios de menor magnitud en municipios de la Sierra Tarahumara.

Los incendios activos se ubican en:

Chínipas: 90% de control y 80% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.
Batopilas: 20% de control y 10% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.
Guachochi: 20% de control y 10% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.
Carichí: 100% de control y 80% de liquidación, con afectación de 11 hectáreas.
Urique: sin datos confirmados sobre control y liquidación, con afectación de una hectárea.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente para evitar que las condiciones climáticas compliquen el combate de los incendios restantes.

Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas
Detectan presunto lavado de casi 10 mil millones de pesos en México
Inicia hoy la Feria de Santa Rita 2026 con Wuicho Kun y Espinoza Paz
Todo listo para la quinta fecha del Campeonato de Arrancones VIP
Shakira, Madonna y BTS encabezarán primer show de medio tiempo en una final de Mundial
Asesinan a dirigente de Morena en Valle de Allende; su esposo resulta herido
Apagón interrumpe conferencia de Marina del Pilar tras negar fallas eléctricas en Mexicali
INE plantea separar elección judicial de 2027 para ahorrar 2 mil millones de pesos

Municipios

Más Noticias

DEA anticipa más investigaciones contra funcionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico
Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento
Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres