Sofocan incendio de gran magnitud en Buenaventura; permanecen cinco activos en Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Un incendio forestal que consumió más de 500 hectáreas en el municipio de Buenaventura fue controlado y liquidado durante las últimas horas, mientras que otros cinco siniestros continúan activos en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte del Monitor de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), actualizado la noche del miércoles, a nivel nacional se contabilizaron 34 incendios activos y 12 ya sofocados.

En Chihuahua se reportaron seis incendios forestales, de los cuales cinco permanecen activos y uno fue completamente liquidado.

El incendio extinguido se localizó en Buenaventura, donde el fuego afectó aproximadamente 565 hectáreas entre el lunes y miércoles. En las labores participaron 86 combatientes.

Además, autoridades informaron que otros 35 brigadistas trabajan en incendios de menor magnitud en municipios de la Sierra Tarahumara.

Los incendios activos se ubican en:

Chínipas: 90% de control y 80% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.

Batopilas: 20% de control y 10% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.

Guachochi: 20% de control y 10% de liquidación, con afectación de dos hectáreas.

Carichí: 100% de control y 80% de liquidación, con afectación de 11 hectáreas.

Urique: sin datos confirmados sobre control y liquidación, con afectación de una hectárea.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente para evitar que las condiciones climáticas compliquen el combate de los incendios restantes.