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Jueves 17 de septiembre de 2026

Solicita Maru Campos reunión con Sheinbaum para abordar seguridad y necesidades del campo

La gobernadora Maru Campos Galván solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum una reunión presencial durante su próxima visita a Ciudad Juárez, prevista para el sábado 19 de septiembre, con el propósito de abordar temas de seguridad, agua y ganadería.

Mediante un oficio enviado el 15 de septiembre, la mandataria estatal celebró la visita y planteó aprovecharla para fortalecer la coordinación entre ambas administraciones.

Campos propuso recibir personalmente a la presidenta a su llegada y realizar una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en la recién inaugurada Torre Centinela.

En su invitación, destacó las herramientas de inteligencia y videovigilancia de estas instalaciones, así como los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades federales.

También solicitó una reunión breve para tratar la situación del agua, ante los bajos niveles de las presas y los compromisos del Tratado de 1944 con Estados Unidos.

Otro de los asuntos planteados fue la problemática del gusano barrenador y la reapertura de la frontera al ganado, por sus implicaciones para el sector ganadero.

La información difundida no precisa si la Presidencia ha respondido a la solicitud.

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