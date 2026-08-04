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Martes 4 de agosto de 2026

Solicitan apoyo para localizar a adolescente desaparecida en la colonia Cerro de la Cruz

La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Karla Guadalupe Botello Carmona, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 3 de agosto de 2026 en la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, desde el día de su desaparición se desconoce su paradero, por lo que familiares y corporaciones de seguridad solicitan el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su pronta localización.

Karla Guadalupe mide aproximadamente 1.65 metros, pesa 75 kilogramos, tiene tez morena, cabello oscuro y lacio y ojos color café. Como señas particulares, presenta varias cicatrices en el antebrazo izquierdo.

La Fiscalía informó además que la adolescente padece una condición relacionada con sus facultades mentales, por lo que se considera urgente su localización.

Al momento de su desaparición vestía una blusa roja con corazones, pantalonera gris y tenis blancos.

Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse de inmediato al 911, al 089 de Denuncia Anónima o a los números de la Fiscalía General del Estado en caso de contar con información que permita ubicarla.

La colaboración ciudadana puede ser f

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