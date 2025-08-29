Solicitan donadores de plaquetas para el periodista Jorge Caballero

Viernes 29 de agosto de 2025

Familiares solicitaron plaquetas urgentes para un tratamiento médico del decano del periodismo chihuahuense Jorge Alberto Caballero Holguín.

La donación puede realizarse a partir de hoy en un horario de 07:00 a 11:00 horas en el banco de sangre del Hospital Ángeles de la ciudad.

El colega se comunicó a la redacción de HBMNoticias.com, para solicitar ayuda del gremio periodístico local y de la ciudadanía.

Desde hace al menos dos semanas Jorge Caballero, con más de 40 años de trayectoria en el periodismo local y quién se jubiló de El Diario de Chihuahua -hace algunos años atrás-, permanece hospitalizado en el piso 3 cama 346 del referido hospital.

Jorge Caballero es un periodista de la vieja guardia, sincero, alegre y franco en su trato, como editor de los mejores que ha tenido la prensa escrita chihuahuense por su profesionalismo.

Si usted puede ayudar al comunicador, favor de acudir personalmente al referido nosocomio mañana viernes en ayunas.

La edad para donar plaquetas es de 18 a 65 años, de igual manera tener un peso mayor a 50 kilos.

El donante debe tener buena salud en general, presentar identificación oficial vigente como INE, pasaporte o cédula profesional.

En el caso del ayuno, debe ser de al menos cuatro horas antes, en el cual se recomienda consumir líquidos pero no café o lácteos.

En el historial médico del donante, no debe haber tenido cirugías en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos doce meses.

No padecer enfermedades como Hepatitis B ó C, VIH/Sida, sífilis o Chagas.

Evitar analgésicos (como aspirinas o ibuprofeno) en los últimos 5 días antes de la donación.

De igual manera no haber tomado bebidas alcohólicas en las 48 horas previas a la donación.

Las mujeres no deben estar embarazadas, lactando o haber tenido parto en los últimos seis meses.

Para cualquier información favor de comunicarse directamente con el comunicador al número telefónico 614 124 03 33.