Solicitan donadores de sangre O negativo para Juan Adrián Venzor

Familiares y amigos de Juan Adrián Venzor Liñán lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para encontrar donadores de sangre tipo O negativo, con el objetivo de reunir las unidades que el paciente requiere para su atención médica.

A través de redes sociales, los allegados de Juan solicitaron el apoyo de la comunidad para localizar personas que puedan acudir a donar sangre y contribuir a su recuperación. Señalaron que cualquier persona interesada en ayudar debe cumplir con ciertos requisitos básicos establecidos para la donación.

Entre las condiciones se encuentran: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y presentarse con un ayuno de entre 4 y 12 horas. Además, no deben presentar signos de intoxicación por alcohol, no haberse realizado tatuajes en los últimos 12 meses, no estar embarazadas o en periodo de lactancia, no haber sido sometidos a cirugía en los últimos seis meses, no estar bajo tratamiento médico, no haberse vacunado recientemente ni presentar alguna enfermedad al momento de la donación.

Las personas interesadas en apoyar pueden solicitar más información sobre el procedimiento y la forma de ayudar comunicándose al teléfono o enviando un mensaje de WhatsApp al 614 199 0657. La familia reiteró que cualquier donación puede marcar la diferencia para la salud del paciente.

