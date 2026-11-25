Miércoles 25 de noviembre de 2026

Familiares de Karla Pérez solicitan el apoyo de la ciudadanía para conseguir donadores de sangre de cualquier tipo, preferentemente O positivo (O+).

Las personas interesadas deberán acudir al banco de sangre del Hospital Christus Muguerza del Parque, previa cita.

– Teléfono: 614 439 7940.

– Ubicación: Calle Dr. Pedro Leal, colonia Parque Rodríguez.

– Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas.

– Requisitos básicos: Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, presentar identificación oficial vigente y acudir con cuatro horas de ayuno, conforme a las indicaciones del banco de sangre.

Se recomienda comunicarse directamente con el hospital para confirmar los requisitos y agendar una cita.

Donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar vidas. Comparte esta información y ayuda a Karla Pérez.