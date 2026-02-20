Solo tres municipios de Chihuahua verifican evolución patrimonial de funcionarios; 64 incumplen con la revisión

Viernes 20 de febrero de 2026

De los 67 municipios que integran el estado de Chihuahua, únicamente tres realizan de manera formal la verificación de la evolución patrimonial de sus servidores públicos, un mecanismo clave para detectar de forma temprana posibles actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Así lo informó Carmen Yasmín Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Municipio de Chihuahua, al presentar los resultados de las auditorías de desempeño aplicadas por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua a los ayuntamientos.

De acuerdo con la evaluación, tres municipios no cuentan siquiera con un Órgano Interno de Control constituido, lo que representa una falta grave a la normatividad en materia de control interno y rendición de cuentas. De los 64 que sí tienen OIC, solo Cuauhtémoc, Saucillo y Chihuahua capital realizan verificaciones de evolución patrimonial, pese a que la ley establece esta obligación para todos los municipios.

La funcionaria subrayó que el incumplimiento resulta especialmente preocupante en demarcaciones con alta carga presupuestal y gran número de empleados, como Ciudad Juárez, donde no se aplica este mecanismo.

Hidalgo Posada explicó que el modelo implementado en la capital fue diseñado para evitar discrecionalidad y garantizar imparcialidad. La selección de funcionarios sujetos a verificación se realiza mediante sorteo digital, con testigos de honor de cada dependencia.

Actualmente, el Municipio de Chihuahua cuenta con aproximadamente 6 mil 400 empleados. Son susceptibles de revisión aquellos que ya han presentado al menos dos declaraciones patrimoniales —una inicial y una de modificación— lo que permite comparar el crecimiento de su patrimonio.

En 2025 se realizan 30 verificaciones: 10 corresponden obligatoriamente a áreas vinculadas al estándar ISO Antisoborno, como finanzas y control interno, y 20 se eligen de manera aleatoria.

El análisis no se limita a lo declarado por el funcionario. Incluye revisiones en registros públicos como el de la Propiedad, vehicular, comercio, empresas y datos del Registro Civil, además de bienes de cónyuges o dependientes económicos cuando la ley lo permite.

Cuando se detecta alguna inconsistencia, el proceso no deriva automáticamente en sanción. El funcionario es notificado y cuenta con un plazo para aclarar posibles errores u omisiones. Solo si no logra justificar las irregularidades, el caso puede escalar a una denuncia administrativa o incluso a una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción, si se presume la comisión de un delito.

La titular del OIC destacó que el modelo de Chihuahua capital fue tomado como base para una guía nacional de verificación de evolución patrimonial, recientemente presentada ante el Senado de la República, con el propósito de que otros municipios, especialmente aquellos con menor capacidad operativa, puedan replicarlo.

Asimismo, informó que el cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales ha mejorado significativamente: en el último ejercicio, solo ocho funcionarios incumplieron con esta obligación, una cifra mínima frente al total de empleados municipales.

“Las declaraciones patrimoniales no son un trámite administrativo más; son una herramienta real de rendición de cuentas que solo cobra sentido cuando se revisa y se verifica”, concluyó Hidalgo Posada.