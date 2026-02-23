México

15°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027

La organización política Somos México dio un paso clave en su intención de convertirse en partido político nacional al formalizar su Asamblea Nacional Constitutiva y avanzar en el cumplimiento de los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El sábado 21 de febrero de 2026 se llevó a cabo la asamblea en la Ciudad de México, donde 638 delegados certificaron la validez del proceso y presentaron la estructura formal del proyecto político. En el encuentro, Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD, fue electo como presidente del naciente partido, mientras que Cecilia Soto González fue designada como secretaria general.

De acuerdo con los propios dirigentes, Somos México ya cumplió con más de 246 asambleas distritales válidas y ha superado las 310 mil afiliaciones, rebasando el mínimo que exige la ley para solicitar su registro ante el INE. La organización tiene previsto presentar formalmente su solicitud de registro el 27 de febrero, dando inicio a la revisión por parte de la autoridad electoral.

Durante la asamblea, sus líderes señalaron que no competirán de inmediato con alianzas tradicionales, sino que buscarán consolidarse como fuerza política independiente de cara a los comicios federales de 2027 e, incluso, posicionarse para disputar la presidencia en 2030.

Además, se anunció que los candidatos de “Somos México” serán elegidos mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, con la intención de romper con prácticas internas de los partidos tradicionales.

Con estos pasos, Somos México entra en la etapa decisiva de su proceso de constitución, con miras a enfrentar a los principales partidos políticos en los próximos procesos electorales y ofrecer una alternativa para electores desencantados con las opciones actuales.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”
Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

Municipios

Más Noticias

Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”
Asesinan a tráilero parralense en Jalisco durante disturbios por muerte de “El Mencho”