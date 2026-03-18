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Miércoles 18 de marzo de 2026

Sospechoso del caso Jasiel Giovanny buscará juicio abreviado; pide pena de hasta 50 años

Abraham Alejandro F. D., de 25 años, principal sospechoso del homicidio del menor Jasiel Giovanny C. L., de ocho años, enfrentará un juicio abreviado, en el cual su defensa busca una condena de entre 40 y 50 años de prisión.

El abogado defensor, Érick Álvarez, informó que el imputado será trasladado el próximo martes a la Fiscalía de Distrito Zona Centro para rendir declaración, la cual —señaló— podría modificar la línea de investigación. Asimismo, indicó que la audiencia está programada para el 20 de abril.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 2 de julio, cuando el menor fue reportado como desaparecido tras salir a jugar a un parque en la colonia San Agustín. Horas después, se desplegó un operativo de búsqueda.

El cuerpo del niño fue localizado en un terreno baldío cercano, con signos de violencia. La necropsia determinó que la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria derivada de múltiples lesiones con arma blanca.

Las indagatorias señalan como principal sospechoso al padrastro del menor, quien inicialmente fue detenido por omisión de cuidados y posteriormente imputado por homicidio agravado y calificado, violación y violencia familiar.

Tras el crimen, el caso generó una fuerte conmoción social en Chihuahua, donde ciudadanos exigieron justicia para el menor. La madre de Jasiel Giovanny ha manifestado públicamente su dolor y ha solicitado el esclarecimiento total de los hechos.

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