Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Durante casi tres horas, César Jáuregui Moreno sostuvo un encuentro con empresarios y profesionistas de distintos sectores de Chihuahua, quienes participaron en un diálogo abierto en el que abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, la actividad empresarial, su trayectoria política y su visión sobre el futuro de la ciudad.

La reunión, realizada la tarde-noche de ayer, miércoles, tuvo un formato distinto al de los encuentros que Jáuregui ha sostenido en colonias, organizaciones y agrupaciones de la capital, pues en esta ocasión los participantes desarrollaron una especie de foro en el que cada uno tuvo oportunidad de formular preguntas y profundizar en los asuntos de su interés.

Empresarios vinculados con la industria de la impresión, el comercio, el sector del calzado y profesionistas del ámbito jurídico, entre otros, cuestionaron a Jáuregui sobre su experiencia en la administración pública, los retos que enfrentan los negocios locales y las condiciones que requiere Chihuahua para continuar desarrollándose.

Durante la conversación, César Jáuregui hizo un recorrido por su trayectoria, desde sus responsabilidades en distintas administraciones municipales, su paso por la Secretaría General de Gobierno y su desempeño al frente de la Fiscalía General del Estado.

A diferencia de otros encuentros, en esta ocasión pudo profundizar en experiencias, decisiones y situaciones que enfrentó durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, compartiendo información y aspectos de su trayectoria que pocas veces aborda en reuniones de carácter ciudadano.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue el relacionado con la actividad empresarial y los desafíos que enfrentan quienes han construido sus propios negocios, generan empleos y participan diariamente en la economía de Chihuahua.

Los asistentes plantearon inquietudes relacionadas con el funcionamiento de sus respectivos sectores, así como la importancia de contar con una ciudad que ofrezca condiciones adecuadas para trabajar, invertir, emprender y desarrollar nuevas oportunidades.

Jáuregui intercambió puntos de vista con los participantes y expuso su visión sobre la importancia de que el crecimiento económico de Chihuahua esté acompañado de mejores servicios públicos, infraestructura y una administración municipal cercana a las necesidades de quienes viven y trabajan en la capital.

El encuentro también permitió abordar asuntos relacionados con la toma de decisiones en el servicio público, la responsabilidad de quienes ocupan cargos de gobierno y la necesidad de mantener una comunicación directa con los distintos sectores de la sociedad.

La dinámica se extendió durante casi tres horas, en un ambiente de confianza, con preguntas directas y respuestas puntuales, que permitieron a los participantes conocer con mayor profundidad tanto la trayectoria personal y profesional de César Jáuregui como su perspectiva sobre los principales retos de Chihuahua.

Esta reunión forma parte de los encuentros que Jáuregui Moreno continúa sosteniendo con distintos sectores de la sociedad chihuahuense, con el propósito de escuchar sus inquietudes, intercambiar ideas y conocer de primera mano las necesidades y expectativas que tienen sobre el futuro de la capital.