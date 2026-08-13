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Jueves 13 de agosto de 2026

“Soy panista del engrudo, de crucero y de dar la batalla”: César Jáuregui

En un encuentro marcado por el entusiasmo, los aplausos y los gritos de “¡César, César!”, César Jáuregui Moreno se reunió con militantes de Acción Nacional del Distrito 12, ante quienes reivindicó sus 43 años de pertenencia al PAN, pero advirtió que la antigüedad por sí misma no representa un mérito si no está acompañada de congruencia, trabajo y compromiso.

“Yo tengo poquito en el PAN, tengo 43 años”, expresó Jáuregui, para después señalar que permanecer durante décadas en un partido no es suficiente: el verdadero compromiso se demuestra defendiendo sus principios y siendo congruente con ellos, particularmente cuando se tiene la responsabilidad de ejercer un cargo público.

Jáuregui recordó que su historia dentro de Acción Nacional va mucho más allá de los cargos que ha ocupado. “Soy panista del engrudo, de crucero, de repartir propaganda y también del debate parlamentario”, señaló al recordar distintas etapas de una militancia que, dijo, ha formado parte importante de su vida.

Ante los panistas del Distrito 12, sostuvo que sigue creyendo en Acción Nacional y en lo que representa como alternativa frente a los problemas que enfrenta México, y aseguró que los principios del partido deben reflejarse también en la forma de gobernar: escuchando a la gente, estando cerca de ella y tomando decisiones que mejoren su comunidad.

Jáuregui señaló que frente a los “dimes y diretes” que suelen acompañar los procesos internos, su trayectoria está a la vista y puede revisarse en los hechos: en sus 43 años de militancia, en las responsabilidades públicas que ha desempeñado y en la relación que ha mantenido con los panistas.

El encuentro se desarrolló con muy buen ánimo entre la militancia del Distrito 12, que recibió a Jáuregui entre aplausos y muestras de respaldo, y en distintos momentos coreó su nombre con gritos de “¡César, César!”.

“Los años en el PAN no son una medalla. Lo que cuenta es demostrar todos los días, con congruencia, trabajo y cercanía, que seguimos creyendo en lo que representa Acción Nacional”, concluyó.

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