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Lunes 28 de septiembre de 2026

SpaceX logra poner en órbita a Starship tras años de pruebas

Texas.- SpaceX informó que logró colocar en órbita a Starship, la nave espacial considerada hasta ahora como la más grande y potente construida, después de varios años de pruebas y vuelos experimentales.

El lanzamiento se realizó la tarde del 27 de septiembre desde Texas y correspondió a la prueba número 14 del sistema desarrollado por la compañía de Elon Musk.

De acuerdo con la información difundida por SpaceX, Starship, con una altura aproximada de 124 metros, logró completar seis vueltas alrededor de la Tierra, luego de que sus 13 vuelos anteriores se limitaran a trayectorias suborbitales.

Durante la misión también fueron desplegados 26 satélites Starlink, destinados a ampliar los servicios de conectividad desde el espacio.

El vuelo registró un contratiempo cuando uno de los motores se apagó antes de lo previsto; sin embargo, la nave consiguió continuar con la misión programada.

El avance representa un paso relevante para los planes de SpaceX de desarrollar un sistema completamente reutilizable, capaz de transportar grandes cantidades de carga y personas al espacio con menores costos respecto a los sistemas tradicionales.

Starship también forma parte de los proyectos de exploración lunar de la NASA, que seleccionó una versión modificada de la nave como módulo de alunizaje para el programa Artemis.

El objetivo de ese sistema será trasladar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna y posteriormente devolverlos al espacio.

A largo plazo, SpaceX busca utilizar Starship en futuras misiones hacia Marte, uno de los principales objetivos establecidos por Elon Musk para el desarrollo de la compañía.

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