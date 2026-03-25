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Miércoles 25 de marzo de 2026

Stephen Colbert escribirá una nueva película de El Señor de los Anillos tras The Hunt for Gollum

El conductor y comediante Stephen Colbert dará un paso inesperado hacia el mundo de J.R.R. Tolkien al convertirse en co-guionista de una nueva película de El Señor de los Anillos, que se estrenará después de The Hunt for Gollum, la cinta dirigida por Andy Serkis programada para diciembre de 2027. Según Variety y Deadline, Colbert—un reconocido fanático del legendarium—trabajará en el guion de este nuevo proyecto junto con Philippa Boyens y Peter McGee, bajo la supervisión de Peter Jackson, Fran Walsh y la propia Boyens, responsables de la trilogía original.

El filme, con título provisional The Lord of the Rings: Shadow of the Past, forma parte de la estrategia de Warner Bros. para revitalizar la franquicia y expandir su universo cinematográfico. Colbert reveló que su historia se basará en el capítulo “Fogs on the Barrow-downs” de La Comunidad del Anillo, un pasaje nunca adaptado y que narra el encuentro de los hobbits con un espectro en los Túmulos de los Hombres.

De acuerdo con Deadline, la trama se situará catorce años después de la partida de Frodo, cuando Sam, Merry y Pippin deciden recrear los primeros pasos de su aventura. En ese viaje, Elanor, hija de Sam, descubre un antiguo secreto relacionado con los riesgos que casi hicieron fracasar la Guerra del Anillo antes de comenzar.

La incorporación de Colbert, cuyo vasto conocimiento del universo Tolkien ha sido destacado por Jackson en varias ocasiones, confirma la intención del estudio de impulsar una nueva etapa para una de las sagas más influyentes del cine, con múltiples proyectos en desarrollo que prometen expandir la mitología de la Tierra Media.

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