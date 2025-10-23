Sube CFE tarifas en Chihuahua tras concluir el verano

Jueves 23 de octubre de 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizó sus tarifas básicas vigentes desde el 1 de octubre, con incrementos en Chihuahua respecto a las aplicadas durante el verano, particularmente en el cargo de operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

De acuerdo con lo publicado este 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas tarifas se mantendrán hasta que se emita un nuevo aviso, mientras que los cobros por generación y capacidad permanecerán congelados por el momento, conforme a la instrucción firmada por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor.

La tarifa de verano concluyó en septiembre, mes en el que la CFE ajustó los precios para la Región Norte, que abarca Chihuahua y Durango. Aunque las tarifas de septiembre y octubre son idénticas entre sí, resultan más altas que las de junio, cuando inició el periodo veraniego.

El incremento más notorio ocurrió en el cargo de operación del Cenace, que registró un aumento del 38.7 % en la categoría doméstica DB1, al pasar de 0.0065 pesos por kWh en junio a 0.0106 pesos por kWh en septiembre.

En otros conceptos, los ajustes fueron menores:

Energía: alza marginal de entre 0.7 % y 1 %.

Capacidad: aumento leve, de 0.539–1.7390 pesos a 0.543–1.7514 pesos por kWh.

Distribución, cargos fijos y servicios conexos: sin cambios significativos.

Cargos por demanda: ajustes mínimos de entre 0.5 % y 1 %.

Pese a estos incrementos, la CFE confirmó un “factor de ajuste de 0.00 %” en los cargos de generación y capacidad, lo que implica que no habrá aumentos adicionales en lo que resta del año, salvo nueva disposición.

El ajuste tarifario ocurre tras el fin del periodo de subsidios de verano, por lo que los próximos recibos de electricidad en Chihuahua reflejarán un alza respecto a los meses anteriores.

La empresa productiva del Estado, junto con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció además un monto de 3 mil 825 millones de pesos correspondiente al diferencial de costos de generación establecidos en acuerdos previos, lo que influye en el cálculo final de las tarifas del Suministro Básico.

En resumen, con el cierre del verano, la tarifa eléctrica en Chihuahua y Durango aumentó ligeramente, especialmente por los costos operativos del Cenace, y podría mantenerse sin nuevos cambios durante el otoño e invierno de 2025.