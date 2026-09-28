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Miércoles 21 de octubre de 2026

Sube a 3 mil 515 pesos el trámite de visa de turista para Estados Unidos

Ciudad Juárez, Chih.– El costo en pesos para tramitar la visa estadounidense de turista B1/B2 aumentó debido al reciente incremento del dólar frente a la moneda mexicana, luego de que la Embajada de Estados Unidos actualizara la tasa consular utilizada para realizar el pago en México.

Aunque la tarifa oficial permanece en 185 dólares para solicitantes de 15 años en adelante, el monto a pagar en moneda nacional pasó de 3 mil 330 a 3 mil 515 pesos, un incremento de 185 pesos.

Para los menores de 15 años que cumplen con los requisitos para acceder a la tarifa reducida de 15 dólares, el pago pasó de 270 a 285 pesos.

El ajuste responde a la actualización del tipo de cambio consular, que no se modifica diariamente conforme a las fluctuaciones del mercado, sino que suele permanecer fijo durante determinado periodo hasta que se registra una variación considerable en la cotización del dólar.

“El costo no fluctúa como lo hace el dólar diariamente, sino cuando hay una baja o subida drástica es cuando cambia”, explicó Abigail Arredondo, gestora de Visas Juaritos.

Como referencia, el tipo de cambio oficial se ubicó recientemente en 18.42 pesos por dólar, mientras que el pasado 24 de agosto llegó a 16.90 pesos, una diferencia de 1.52 pesos por dólar.

La Embajada estadounidense también informó a quienes obtengan la aprobación de su visa que el documento podrá recogerse en el lugar seleccionado al momento de programar la cita en un periodo estimado de tres a cuatro semanas.

La representación diplomática aclaró que cada solicitud se procesa individualmente, incluso cuando el trámite se realiza como familia o grupo, por lo que las visas podrían no estar disponibles al mismo tiempo.

Los plazos también pueden extenderse cuando se requiere documentación adicional, el expediente entra en proceso administrativo o el oficial consular necesita realizar una revisión más detallada del caso.

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