Sube inflación en Chihuahua durante primera quincena de agosto

Miércoles 26 de agosto de 2026

Chihuahua, Chih.- La inflación anual en el estado de Chihuahua registró un ligero incremento durante la primera mitad de agosto, al ubicarse en 2.94%, frente al 2.84% registrado al cierre de julio.

De acuerdo con información de México, ¿cómo vamos?, el aumento fue de 0.10 puntos porcentuales entre ambas mediciones. Pese al repunte, Chihuahua se mantiene entre las entidades de la frontera norte con menores niveles de inflación.

En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una inflación de 3.26% anual y 0.10% quincenal durante la primera quincena de agosto.

Chihuahua se colocó como la tercera entidad de la frontera norte con menor inflación anual, únicamente por detrás de Baja California y Tamaulipas, y ocupó el lugar 13 entre los estados con menores niveles del país.

El comportamiento de Chihuahua capital fue distinto al registrado a nivel estatal, ya que los precios presentaron una disminución quincenal de 0.12%.

Con este resultado, la capital del estado se ubicó como la novena ciudad con menor inflación del país, mostrando una desaceleración de precios pese al ligero incremento observado en el conjunto de la entidad.