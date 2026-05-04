Suegra de Carolina Flores negó crimen durante su detención en Venezuela

Lunes 4 de mayo de 2026

Erika María ’N’, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, presuntamente se resistió a su arresto en Venezuela y negó haber cometido el crimen por el que es investigada en México.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, al momento de su captura la mujer cuestionó a las autoridades venezolanas sobre los motivos de su detención y aseguró que no podían arrestarla al encontrarse en otro país.

Además, insistió en que no había cometido ningún delito y puso en duda la legalidad de su arresto.

La mujer es señalada como la principal sospechosa del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en Polanco.

Las investigaciones indican que, tras el crimen, Erika María ’N’ habría huido de México rumbo a Venezuela, donde permaneció prófuga durante varios días.

Su localización fue posible gracias a una ficha roja emitida por Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades venezolanas.

Actualmente permanece bajo custodia en Venezuela mientras continúan los trámites legales para concretar su extradición a México, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.