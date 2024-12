Sufre Cuba nuevo apagón masivo

Jueves 5 de diciembre de 2024

La Habana, Cuba.- Cuba empezó a restaurar el suministro de energía tras un nuevo colapso de su red eléctrica, el último de una serie de apagones a nivel nacional que confirmó el estado cada vez más frágil del sistema del país.

Millones de cubanos seguían sin luz, según reportes oficiales, lo que obligó al Gobierno a suspender las clases y las actividades laborales hasta que se restablezca la electricidad.

El Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo que espera que el sistema vuelva a estar operativo mañana.

El colapso de la red eléctrica ocurrió cuando la central Antonio Guiteras, de Matanzas, la mayor productora de electricidad de la isla, dejó de funcionar alrededor de las 02:00 horas, tiempo local.

Las obsoletas centrales eléctricas alimentadas con petróleo de Cuba entraron en una crisis total este año al disminuir las importaciones de crudo desde Venezuela, Rusia y México, lo que contribuyó a múltiples apagones en todo el país durante dos meses.

La escasez de alimentos, medicamentos, agua y electricidad, así como de combustible, ha hecho que la vida sea cada vez más compleja para muchos cubanos, generando una emigración récord en los últimos tres años.

"No sabía que era un apagón total otra vez", dijo Danielis Mora, una trabajadora de un hotel en La Habana.

"Donde estoy viviendo no hay gas tampoco, no hay luz y entonces no hay forma de preparar alimentos; tendrá que ser con leña o carbón".

El Gobierno cubano culpa a las sanciones comerciales estadounidenses contra La Habana, que complican las transacciones financieras y la compra de combustible.

El Ministro de Energía dijo que varias plantas del país estaban fuera de servicio por averías o mantenimientos cuando la central de Matanzas tuvo un fallo que provocó el colapso nacional.