Suma IMSS más de 10 mil contrataciones; 389 corresponden a Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en el estado de Chihuahua se han contratado 389 médicos especialistas como parte del fortalecimiento de clínicas y hospitales en la entidad.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, el funcionario detalló que estas contrataciones corresponden tanto a la cobertura de vacantes existentes como a nuevos puestos generados recientemente para ampliar la capacidad de atención médica.

A nivel nacional, el IMSS realizó un total de 10 mil 785 contrataciones de especialistas, con el objetivo de mejorar los servicios de salud y reducir los tiempos de espera para los derechohabientes.

Robledo señaló que en los próximos días el personal médico comenzará a incorporarse a sus respectivas unidades, lo que permitirá fortalecer la atención en hospitales y clínicas del país.

Con estas acciones, el IMSS busca garantizar una mayor cobertura y calidad en los servicios de salud, particularmente en entidades donde se requiere reforzar la plantilla médica.