Suma Marco Bonilla liderazgos políticos a su proyecto rumbo a 2027

Lunes 9 de noviembre de 2026

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles, destacó la integración de un consejo político conformado por distintas figuras públicas y liderazgos de Chihuahua, que buscarán contribuir con propuestas y experiencia al proyecto encabezado por el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, rumbo al proceso electoral de 2027.

Luego de una reunión convocada por Bonilla, el legislador federal explicó que el grupo reúne a personajes con trayectoria política y experiencia en diferentes ámbitos de la administración pública, quienes participarán en los trabajos de análisis y construcción de propuestas para el estado.

Entre los integrantes mencionó al exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, así como a Adriana Terrazas Porras y Adriana Fuentes Téllez, además de otros representantes políticos que se han incorporado a los encuentros.

Vázquez Robles precisó que este consejo no está conformado exclusivamente por presidentes municipales, sino que también incluye a integrantes de diferentes grupos y corrientes políticas.

El senador señaló que la intención es aprovechar la experiencia de sus participantes para aportar ideas y acompañar el proyecto político de Marco Bonilla, ante la posibilidad de que busque la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Construyen estructura política rumbo a 2027

La integración de este grupo ocurre en un contexto de reuniones y acercamientos entre distintas figuras políticas, mientras comienzan a perfilarse las aspiraciones de quienes podrían participar en la renovación de la gubernatura estatal.

De acuerdo con lo expuesto por Mario Vázquez, el consejo busca funcionar como un espacio de colaboración para intercambiar propuestas y experiencias sobre los principales asuntos que enfrenta Chihuahua.

La participación de perfiles provenientes de diferentes trayectorias políticas refleja la intención de incorporar diversas perspectivas al proyecto encabezado por el alcalde capitalino.

Por el momento, la conformación del consejo representa una iniciativa de organización y acompañamiento político, sin que implique una definición formal de candidaturas para las elecciones de 2027.