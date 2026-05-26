Suma casi 38 mil firmas petición digital de apoyo a Maru Campos

Martes 26 de mayo de 2026

Una importante movilización digital se ha registrado en las últimas horas en respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, luego de que una petición ciudadana difundida en la plataforma Change.org alcanzara 37 mil 749 firmas electrónicas en menos de 24 horas.

La iniciativa fue impulsada por un ciudadano identificado como Alberto Olivera, quien creó la campaña de recolección de firmas tras darse a conocer el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) a la mandataria estatal.

La petición ha sido ampliamente compartida en redes sociales y grupos de mensajería, donde simpatizantes de la gobernadora han promovido la participación ciudadana como una muestra de respaldo ante la situación jurídica que enfrenta.

En el texto de la convocatoria se sostiene que las acciones emprendidas por la administración estatal en la región serrana respondieron a la protección de los intereses de Chihuahua y se califican como decisiones de liderazgo tomadas en momentos complejos para la entidad.

Asimismo, los promotores de la iniciativa señalan que buscan expresar públicamente su apoyo a la titular del Ejecutivo estatal y mantenerse atentos al desarrollo de los acontecimientos relacionados con el caso.

La cifra de adhesiones continúa en aumento, convirtiendo la campaña en una de las movilizaciones digitales con mayor alcance reciente en el estado. La recolección de firmas permanece abierta para quienes deseen sumarse a la iniciativa a través de la plataforma digital.