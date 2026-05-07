Suma inversión fija 18 meses consecutivos a la baja: Inegi

Jueves 7 de mayo de 2026

La Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la Formación Bruta de Capital Fijo, indicador que mide la inversión en maquinaria, equipo y construcción en el país, acumuló 18 meses consecutivos de caída anual.

De acuerdo con el reporte correspondiente a febrero de 2026, el indicador se ubicó en 101.1 puntos, lo que representa una disminución de 0.8 por ciento respecto a enero.

A tasa anual, la caída fue de 3.6 por ciento en comparación con febrero de 2025.

El informe detalla que el sector de la construcción registró un ligero avance mensual de 0.1 por ciento y un crecimiento anual de 1.5 por ciento.

Sin embargo, el rubro de maquinaria y equipo mostró una contracción de 2.3 por ciento mensual y una caída anual de 9.1 por ciento.

Con este resultado, la inversión fija frenó la recuperación observada en meses anteriores y mantuvo la tendencia negativa anual.

Durante todo 2025, la inversión fija registró una contracción de 6.3 por ciento, derivada de una disminución de 4 por ciento en la inversión privada y un desplome de 18.9 por ciento en la inversión pública.

Analistas de Banco Base señalaron que la caída sostenida responde principalmente a la incertidumbre económica, el deterioro en la percepción del Estado de derecho y las dudas sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos.