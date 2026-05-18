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Lunes 18 de mayo de 2026

Suman 141 robos de vehículos en Chihuahua durante 2026; alertan por descuidos de conductores

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que hasta el pasado 9 de mayo se han registrado 141 robos de vehículos en lo que va de 2026 en la ciudad de Chihuahua, de los cuales 10 fueron cometidos con violencia.

De acuerdo con la dependencia estatal, en gran parte de los casos restantes uno de los principales factores ha sido el descuido de los propios conductores, quienes dejan sus vehículos encendidos o con las llaves puestas mientras realizan actividades rápidas.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, Yahaira Domínguez Núñez, llamó a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención.

“Muchas personas dejan el vehículo encendido porque piensan que regresarán rápido o porque lo dejaron afuera de su domicilio, pero eso facilita que los delincuentes actúen”, advirtió.

Durante abril, la Unidad Especializada recibió 38 denuncias por robo de automotores y logró recuperar 49 vehículos con reporte de robo.

En enero se reportaron 28 robos y se recuperaron 37 unidades; en febrero fueron 28 denuncias y 41 vehículos recuperados; mientras que en marzo se registraron 35 robos y 33 recuperaciones.

La Fiscalía destacó que, gracias al trabajo coordinado con la Policía Municipal y herramientas tecnológicas como Escudo Chihuahua y Plataforma Centinela, actualmente mantienen un porcentaje de recuperación cercano al 94 por ciento.

Autoridades reiteraron el llamado a apagar el vehículo, retirar las llaves y asegurarlo correctamente, sin importar el tiempo que el conductor planee ausentarse.

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