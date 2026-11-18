Miércoles 18 de noviembre de 2026

El Gobierno de México informó que 328 mil 161 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump, entre el 20 de enero de 2025 y el 16 de noviembre de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), que registran 179 mil 219 repatriaciones terrestres y 148 mil 942 aéreas.

De acuerdo con los datos oficiales, octubre de 2026 fue el mes con mayor número de repatriaciones, con 20 mil 9 mexicanos, seguido de julio, con 18 mil 863, y agosto, con 18 mil 628.

La funcionaria explicó que actualmente la mayoría de los connacionales repatriados llega mediante vuelos a distintos aeropuertos del país, mientras que las recepciones por la frontera norte han disminuido considerablemente.

Como parte de la estrategia México te Abraza, el Gobierno federal mantiene siete centros de atención en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nueva Rosita, Matamoros, Tapachula y Villahermosa, con capacidad para alojar a 200 personas cada uno.

En estos espacios se proporciona alimentación, atención médica, orientación jurídica, documentación y apoyo para regresar a las comunidades de origen, además de una Tarjeta Paisano con 2 mil pesos y afiliación gratuita al IMSS durante seis meses.

Entre enero de 2025 y noviembre de 2026, las autoridades reportaron más de 1 millón 905 mil servicios brindados, entre ellos 512 mil 945 apoyos alimentarios, 285 mil 745 traslados a comunidades de origen y 25 mil 543 vinculaciones al empleo.

Las cifras reflejan la magnitud de las repatriaciones registradas durante los primeros 22 meses de la actual administración estadounidense y las acciones de recepción y asistencia implementadas por el Gobierno mexicano.