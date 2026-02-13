Supera Municipio meta de recaudación del predial; alcanzan mil 50 millones de pesos

Viernes 13 de febrero de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que al cierre de enero la recaudación del impuesto predial alcanzó los mil 50 millones de pesos, cifra que superó la meta proyectada de 886 millones de pesos.

El alcalde agradeció a la ciudadanía por cumplir con esta contribución, destacando que el recurso permitirá fortalecer las finanzas municipales y destinar inversión a obras prioritarias, entre ellas los puentes que actualmente se construyen en distintos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad.

Detalló que el puente ubicado en el cruce de Fuerza Aérea y Carretera Aldama presenta un avance del 32 por ciento, conforme al calendario establecido. En cuanto al puente de Nogales e Industria, anunció que el próximo lunes comenzará la colocación de las trabes, etapa clave para la consolidación de la estructura.

“Vamos a un ritmo muy bueno, así que yo espero que vamos a terminarlo en tiempo y forma”, expresó el edil, al subrayar que estas obras forman parte de la estrategia municipal para agilizar el tránsito y elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Bonilla reiteró que el pago oportuno del predial es fundamental para mantener el impulso a proyectos de infraestructura que respondan al crecimiento y desarrollo de la capital.