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Lunes 18 de mayo de 2026

Superan los 3 mil muertos por bombardeos en Líbano pese a alto al fuego

Beirut, Líbano.- Los bombardeos israelíes en territorio libanés han dejado más de 3 mil personas fallecidas desde el inicio de la guerra entre Hezbolá e Israel el pasado 2 de marzo, informó este lunes el Ministerio de Salud de Líbano.

De acuerdo con el reporte oficial, el saldo acumulado hasta el 18 de mayo asciende a 3 mil 20 personas muertas y 9 mil 273 heridas, pese al alto al fuego que entró en vigor el pasado 17 de abril.

Entre las víctimas mortales se encuentran 211 menores de edad y 116 trabajadores del sector salud, detallaron las autoridades libanesas.

El conflicto se intensificó tras los enfrentamientos entre Hezbolá, grupo respaldado por Irán, y Israel, provocando una escalada militar que ha generado preocupación internacional por el impacto humanitario en la región.

Aunque existe una tregua vigente desde abril, las autoridades libanesas sostienen que continúan registrándose ataques y consecuencias derivadas de los bombardeos en distintas zonas del país.

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