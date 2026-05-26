Supervisa ASE y Sindicatura la rehabilitación de medidores de agua potable en el Centro Histórico

Martes 26 de mayo de 2026

Como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento a la obra pública municipal, la Sindicatura de Chihuahua acompañó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una inspección de los trabajos de rehabilitación de registros de medidores de agua potable que se realizan en el cuadrante del Centro Histórico de la ciudad.

La obra es ejecutada por el Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), en coordinación con el Fideicomiso del Centro Histórico, con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y contribuir al mejoramiento de la imagen de una de las zonas más emblemáticas de la capital.

Durante el recorrido, personal técnico revisó los avances de los trabajos y constató las acciones que se desarrollan para la rehabilitación de los registros de medición, infraestructura fundamental para el adecuado funcionamiento de la red de agua potable en el primer cuadro de la ciudad.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que estas inspecciones forman parte de la labor permanente de la Sindicatura para dar seguimiento a las obras realizadas con recursos públicos y conocer de primera mano el progreso de los proyectos que impactan directamente en la ciudadanía.

“Desde la Sindicatura mantenemos una supervisión constante de las obras municipales, observando que los trabajos avancen conforme a lo programado y que contribuyan a mejorar los servicios e infraestructura para las y los chihuahuenses”, señaló.

Asimismo, resaltó la importancia de la coordinación con la Auditoría Superior del Estado para fortalecer los procesos de revisión y seguimiento de las obras públicas que se ejecutan en el municipio.

La rehabilitación de los registros de medidores de agua potable forma parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de la infraestructura urbana del Centro Histórico, beneficiando a comerciantes, visitantes y habitantes de la zona, además de contribuir a la conservación y modernización de los servicios públicos.

La Sindicatura Municipal continuará participando en inspecciones y recorridos de supervisión en distintos proyectos de obra pública, reafirmando su compromiso con la vigilancia, el seguimiento y la transparencia en la aplicación de los recursos municipales.