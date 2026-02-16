Chihuahua

28.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 16 de febrero de 2026

Supervisa Marco Bonilla montaje de trabes en el Paso Superior de Los Nogales e Industrias

El alcalde Marco Bonilla supervisó los trabajos de montaje de trabes en el cuerpo norte del Paso Superior ubicado en la intersección de la Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, obra estratégica para fortalecer la movilidad en el norte de Chihuahua.

Con apoyo de maquinaria especializada y personal técnico, se colocarán 12 trabes de concreto reforzado, estructuras que servirán de base para la losa del puente y permitirán la circulación continua desde la vialidad Sacramento hacia la avenida Tecnológico.

Además, continúan los trabajos de armado de rampas y colado de columnas, lo que refleja un avance físico del 34% en la obra.

Debido a las maniobras, el carril central de la Vialidad Los Nogales presenta afectaciones en el tramo que va del CAAPS Nogales a la avenida de las Industrias. Desde el arranque del proyecto, el carril izquierdo permanece cerrado en ese sentido, por lo que la circulación se mantiene únicamente por el carril derecho.

El edil exhortó a las y los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Como rutas alternas, se encuentran habilitadas las avenidas Venceremos y Dostoyevski.

La obra busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

