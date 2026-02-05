Chihuahua

Supervisa Marco Bonilla seguridad en la colonia Mármol III

El alcalde Marco Bonilla, acompañado del director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, realizó un recorrido por la colonia Mármol III con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de las y los vecinos, especialmente en materia de seguridad.

La visita se llevó a cabo junto con el jefe policial del sector, como parte de una estrategia de proximidad social que busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la corporación, además de permitir que los habitantes identifiquen a los policías encargados de la vigilancia en su entorno.

Durante el recorrido, el presidente municipal informó a las familias sobre diversas herramientas que el Gobierno Municipal pone a su disposición para reforzar la seguridad, entre ellas la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), a la cual pueden enlazarse cámaras particulares —con autorización de los propietarios— para su conexión al Centro de Mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lo que facilita el seguimiento de hechos delictivos.

Asimismo, dio a conocer las aplicaciones “Marca el Cambio” y “Yo Segura”, las cuales cuentan con un botón de pánico que, al activarse, envía de inmediato una unidad de la Policía Municipal a la ubicación del dispositivo, permitiendo una respuesta rápida y oportuna.

Como resultado del diálogo con las y los vecinos, se acordó reforzar los recorridos de patrullaje en el sector. Aunque los habitantes señalaron que se trata de una colonia generalmente tranquila, coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo las condiciones de seguridad.

Finalmente, Marco Bonilla aprovechó el encuentro para escuchar y atender inquietudes relacionadas con otros servicios municipales, como la recolección de basura y el alumbrado público, explicando los canales disponibles para realizar reportes y asegurar una atención ágil y eficiente.

