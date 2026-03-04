Supervisa Marco Bonilla trabajos de bacheo en la colonia Santo Niño

Miércoles 4 de marzo de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la colonia Santo Niño, como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de las vialidades y brindar traslados más seguros y cómodos a las familias.

Las labores se desarrollan a través del Departamento de Mantenimiento Vial de la Dirección de Obras Públicas, donde diariamente cinco cuadrillas trabajan con mezcla asfáltica caliente para atender los reportes ciudadanos. Durante el recorrido, el alcalde también constató la pintura de pasos peatonales en distintos puntos del sector, con el objetivo de reforzar la seguridad de peatones y conductores.

Obras mediante Presupuesto Participativo 2025

Además del mantenimiento cotidiano, gracias a la participación ciudadana se realizaron trabajos de recarpeteo en las siguientes vialidades:

Privada José María Mari (tramo calles 29 y 31).

Privada Eligio Muñoz (tramo calle 33 y avenida Tecnológico).

Calle 25 ½ (tramo calles Escudero y José María Mari).

Privada Escudero (tramo calles 29 y 21).

Calle José Eligio Muñoz (tramo avenida Tecnológico y calle 31).

Calle 33 (tramo lateral Escudero y avenida Teófilo Borunda).

Calle José Eligio Muñoz (tramo calle Manuel Gómez Morín y 31).

Calle 29 (tramo calle José Eligio Muñoz y avenida Teófilo Borunda).

El Gobierno Municipal recordó que para reportar baches está disponible el número 072, en un horario de 7:00 a 20:30 horas, así como la aplicación Marca el Cambio, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.