Chihuahua

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Supervisa Marco Bonilla trabajos de bacheo en la colonia Santo Niño

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la colonia Santo Niño, como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de las vialidades y brindar traslados más seguros y cómodos a las familias.

Las labores se desarrollan a través del Departamento de Mantenimiento Vial de la Dirección de Obras Públicas, donde diariamente cinco cuadrillas trabajan con mezcla asfáltica caliente para atender los reportes ciudadanos. Durante el recorrido, el alcalde también constató la pintura de pasos peatonales en distintos puntos del sector, con el objetivo de reforzar la seguridad de peatones y conductores.

Obras mediante Presupuesto Participativo 2025
Además del mantenimiento cotidiano, gracias a la participación ciudadana se realizaron trabajos de recarpeteo en las siguientes vialidades:

Privada José María Mari (tramo calles 29 y 31).

Privada Eligio Muñoz (tramo calle 33 y avenida Tecnológico).

Calle 25 ½ (tramo calles Escudero y José María Mari).

Privada Escudero (tramo calles 29 y 21).

Calle José Eligio Muñoz (tramo avenida Tecnológico y calle 31).

Calle 33 (tramo lateral Escudero y avenida Teófilo Borunda).

Calle José Eligio Muñoz (tramo calle Manuel Gómez Morín y 31).

Calle 29 (tramo calle José Eligio Muñoz y avenida Teófilo Borunda).

El Gobierno Municipal recordó que para reportar baches está disponible el número 072, en un horario de 7:00 a 20:30 horas, así como la aplicación Marca el Cambio, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles
Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez