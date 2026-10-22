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Jueves 22 de octubre de 2026

Supervisa René Chavira trabajos de bacheo; suman más de 2 mil 400 reparaciones en octubre

El alcalde René Chavira Venzor supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la colonia San Jorge, como parte del reforzamiento de las labores de mantenimiento vial en diferentes sectores de la capital.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante octubre se han atendido más de 2 mil 400 baches, luego de que las recientes lluvias incrementaran las afectaciones en calles y avenidas.

Para ampliar la capacidad de atención, la Dirección de Obras Públicas mantiene actualmente dos turnos de trabajo, con cuadrillas desplegadas simultáneamente en distintos puntos de la ciudad.

Además de las reparaciones al pavimento, se realizan trabajos de pintura y mantenimiento de pasos peatonales, con el objetivo de mejorar su visibilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

El Municipio recordó que los reportes de baches pueden realizarse a través del 072, al teléfono 614-200-48-00, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.

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