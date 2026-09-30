Supervisa SCOP colado masivo en Paso Inferior Tecnológico y avenida Los Arcos

Miércoles 30 de septiembre de 2026

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) supervisa la colocación del colado masivo de 270 metros cúbicos de concreto hidráulico, en la zapata de cimentación del Paso Inferior de avenida Tecnológico y calle Los Arcos.

Sobre dicha base se levantarán los muros de contención laterales, de lo que será la obra.

Las maniobras iniciaron desde las 4:00 horas, donde personal con equipo especializado realiza las maniobras respectivas.

La estructura que permitirá contener el terreno a ambos costados de la vialidad.

La SCOP informó que se mantiene una supervisión permanente para verificar el desarrollo de las labores y el cumplimiento del proceso de construcción.