Chihuahua

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 21 de agosto de 2025

Supervisa Síndica Olivia Franco rehabilitación de registros de agua potable en Centro Histórico

Como parte de las acciones de vigilancia activa sobre el uso adecuado de recursos públicos y en seguimiento a resultado de una primer inspección registros de medidores de agua potable en el cuadrante del Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de eliminar riesgos por registros sin tapas entre otros desperfectos, la Síndica Municipal Olivia Franco, presentó en 2024 ante el pleno del Consejo del Fideicomiso del Centro Histórico para su atención.

Esta intervención, financiada por el Fideicomiso del Centro Histórico y contratada y supervisada por el CUM (Consejo de Urbanización Municipal), forma parte de los trabajos para mejorar la infraestructura urbana en zonas de alta afluencia peatonal y comercial.

Durante la supervisión, la Síndica destacó la importancia de revisar directamente en campo que las obras se ejecuten conforme a los contratos establecidos y con los estándares de calidad que exige el servicio público:

“Inspeccionamos personalmente los trabajos de rehabilitación de los registros de agua potable en el Centro Histórico, porque es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada recurso invertido tenga un impacto real en la ciudadanía”, afirmó Olivia Franco.

Además, subrayó que la Sindicatura continuará supervisando este tipo de proyectos como parte del esfuerzo por mantener la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en todas las acciones del gobierno municipal.

“La supervisión no solo es un ejercicio técnico, sino un acto de compromiso con la ciudadanía. Desde la Sindicatura estamos trabajando para que cada obra pública cumpla y se realice en tiempo, forma y calidad”, puntualizó.

Estas inspecciones forman parte de la estrategia, con la cual se refuerza la vigilancia directa de obras financiadas con recursos públicos en distintas zonas del municipio.

Asesinan al influencer Camilo Ochoa en Morelos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revisa Sindicatura herramientas a prestador de servicios en el Parque Lerdo

Supervisa Síndica Olivia Franco rehabilitación de registros de agua potable en Centro Histórico

Destaca Síndica la importancia de la participación del Cabildo Joven
Revisa Sindicatura herramientas a prestador de servicios en el Parque Lerdo
Hummer EV 2025: El renacer eléctrico de una leyenda en Chihuahua
Recorren Pensiones Civiles del Estado para invitar a la Feria de Servicios “Juntos Somos Familia”
Urge crear el Fondo para Atención de Emergencias y Desastres: Regidora Ana Lilia Orozco
Destaca Síndica Olivia Franco excelencia en transparencia y digitalización en Chihuahua
Estos son los 26 narcos que México entregó a EE.UU
Síndicos realizan el Tercer Encuentro Estatal en Casas Grandes

Municipios

Más Noticias

Tragedia en la colonia Renovación: Asesor del alcalde Marco Bonilla muere atropellado
Visita Sindicatura Colinas del Sol y Arboledas para verificar la calidad de los servicios públicos
Concluye Sindicatura el Operativo Baches con más de 300 reportes canalizados