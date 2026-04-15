Chihuahua

14.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 15 de abril de 2026

Supervisa Sindicatura asignación de becas y programa Mi Bolsa Escolar 2026 en Chihuahua

Durante la sesión de los Comités de Validación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, se aprobaron los listados de beneficiarios y resultados de los programas de becas de Excelencia, Formación y Competitividad, así como del programa Mi Bolsa Escolar 2026, con la participación activa de la Sindicatura Municipal.

La Síndica, Olivia Franco, destacó que la presencia de este órgano en dichos procesos forma parte de su responsabilidad de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en programas de alto impacto social.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento puntual a estos procesos para que los recursos de las y los chihuahuenses se apliquen correctamente y lleguen a quienes realmente lo necesitan”, señaló.

Se revisaron los resultados del proceso de selección, la integración de los listados de beneficiarios y la publicación oficial de los mismos, como parte de un esquema institucional que permite mantener orden en la asignación de apoyos.

Olivia Franco subrayó que la participación en estos Comités no solo permite dar seguimiento administrativo, sino también fortalecer la supervisión sobre el ejercicio del gasto público, verificando que los programas cumplan con su objetivo social en beneficio de estudiantes y familias.

Asimismo, reiteró que la Sindicatura continuará presente en cada etapa de estos procesos, dando acompañamiento y vigilancia permanente para contribuir a un manejo responsable de los recursos municipales.

Chihuahua, segundo lugar nacional en homicidios dolosos durante marzo

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Bajo la lupa, presunta relación política entre Brenda Ríos y César Duarte

Avanza solución para fraccionamientos en desarrollo; anuncian acciones en próximas semanas

Conflicto legal en Murá Residencial afecta a compradores; más de 100 lotes bajo litigio

Brigadistas, a metros de localizar a minero atrapado en El Rosario
EU señala a activista de Nuevo Laredo por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
EE.UU. mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán
Avanza solución para fraccionamientos en desarrollo; anuncian acciones en próximas semanas
Bajo la lupa, presunta relación política entre Brenda Ríos y César Duarte
Fortalece CNOP estructura en centro-sur con nuevos liderazgos
Detienen a hombre armado con droga en la colonia Nombre de Dios
Proyecta Gobierno Federal inversión histórica en becas; superaría el billón de pesos para 2030

Municipios

Más Noticias

Sentencian a más de 2 años de prisión a responsable de robo en Parral
Tarjeta de Kimi Antonelli rompe récord en subasta y entra en la historia de la F1
Gobernación destaca acciones sociales en Chihuahua; inauguran espacios comunitarios en Juárez