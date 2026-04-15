Supervisa Sindicatura asignación de becas y programa Mi Bolsa Escolar 2026 en Chihuahua

Miércoles 15 de abril de 2026

Durante la sesión de los Comités de Validación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, se aprobaron los listados de beneficiarios y resultados de los programas de becas de Excelencia, Formación y Competitividad, así como del programa Mi Bolsa Escolar 2026, con la participación activa de la Sindicatura Municipal.

La Síndica, Olivia Franco, destacó que la presencia de este órgano en dichos procesos forma parte de su responsabilidad de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en programas de alto impacto social.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento puntual a estos procesos para que los recursos de las y los chihuahuenses se apliquen correctamente y lleguen a quienes realmente lo necesitan”, señaló.

Se revisaron los resultados del proceso de selección, la integración de los listados de beneficiarios y la publicación oficial de los mismos, como parte de un esquema institucional que permite mantener orden en la asignación de apoyos.

Olivia Franco subrayó que la participación en estos Comités no solo permite dar seguimiento administrativo, sino también fortalecer la supervisión sobre el ejercicio del gasto público, verificando que los programas cumplan con su objetivo social en beneficio de estudiantes y familias.

Asimismo, reiteró que la Sindicatura continuará presente en cada etapa de estos procesos, dando acompañamiento y vigilancia permanente para contribuir a un manejo responsable de los recursos municipales.