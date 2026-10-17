Chihuahua

12.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 17 de octubre de 2026

Supervisa Sindicatura avance de la Gaza; registra 45% de avance físico

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que la obra de la Gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud registra actualmente un 45% de avance físico, como parte del seguimiento permanente que realiza la Sindicatura a las principales obras que se ejecutan en la ciudad.

Durante la supervisión se constató el montaje de la sección 2 norte de la estructura, mientras que para la próxima semana se tiene programada la colocación de la sección 3 norte, con lo que continuará avanzando una de las etapas importantes del proyecto.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento puntual a esta obra para verificar que los trabajos avancen conforme a lo establecido y que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura de calidad para las familias de Chihuahua”, señaló Olivia Franco.

La Síndica destacó que estas inspecciones permiten conocer directamente el desarrollo de los trabajos y documentar el avance físico de la obra.

“Estaremos presentes durante las distintas etapas de construcción, revisando los avances y cumpliendo con nuestra responsabilidad de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos”, agregó.

La Sindicatura Municipal continuará con las visitas de inspección y seguimiento hasta la conclusión de la obra.

Convocan a manifestación en apoyo a César Jáuregui en Ciudad Judicial

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Atropellan a marranito en el Periférico de la Juventud

Xóchitl Contreras exige solución inmediata a crisis de basura en Ciudad Juárez

Cierran puente del Río Florido y carretera libre a Jiménez por creciente

Reportan presunta detención de César Jáuregui en Chihuahua; esperan confirmación oficial
Cae camión en zanja de la JMAS tras lluvias en Chihuahua
Reconocen Adán Galicia y Rosario Ávila la labor diaria de los Guardianes Ecológicos de Chihuahua
De las propuestas a los resultados: Lupita Borruel impulsa iniciativas y acuerdos desde Cabildo
Maru Campos toma protesta a Luis Aguirre como nuevo titular de la SSPE
Detienen en Jiménez a hombre acusado de agredir gravemente a su pareja
Detienen a joven madre tras muerte de su bebé de dos meses en Ciudad Juárez
Xóchitl Contreras exige solución inmediata a crisis de basura en Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

Cierran puente del Río Florido y carretera libre a Jiménez por creciente
Ejército rescata patrulla estatal atrapada en zanja durante lluvias
Choque obstruye carriles de la Teófilo Borunda cerca de obras de la gaza