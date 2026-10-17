Supervisa Sindicatura avance de la Gaza; registra 45% de avance físico

Sábado 17 de octubre de 2026

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que la obra de la Gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud registra actualmente un 45% de avance físico, como parte del seguimiento permanente que realiza la Sindicatura a las principales obras que se ejecutan en la ciudad.

Durante la supervisión se constató el montaje de la sección 2 norte de la estructura, mientras que para la próxima semana se tiene programada la colocación de la sección 3 norte, con lo que continuará avanzando una de las etapas importantes del proyecto.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento puntual a esta obra para verificar que los trabajos avancen conforme a lo establecido y que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura de calidad para las familias de Chihuahua”, señaló Olivia Franco.

La Síndica destacó que estas inspecciones permiten conocer directamente el desarrollo de los trabajos y documentar el avance físico de la obra.

“Estaremos presentes durante las distintas etapas de construcción, revisando los avances y cumpliendo con nuestra responsabilidad de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos”, agregó.

La Sindicatura Municipal continuará con las visitas de inspección y seguimiento hasta la conclusión de la obra.