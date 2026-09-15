Supervisa Sindicatura avances de hasta 43% en Centros de Protección Animal

Martes 15 de septiembre de 2026

Personal de la Sindicatura Municipal de Chihuahua realizó inspecciones a las obras de Construcción del Centro para Cuidado Animal, en la colonia Quintas Carolinas, así como a la Construcción del Centro de Protección Animal, con el objetivo de verificar directamente sus avances físicos y las condiciones en que se desarrollan los trabajos.

Durante los recorridos de supervisión se constató que la Construcción del Centro de Protección Animal registra un avance físico del 43%. Entre los trabajos ejecutados se encuentran la construcción de muros, preparación de instalaciones eléctricas y colocación de cimbra, la cual se encuentra lista en espera del colado de losa.

Por su parte, la Construcción del Centro para Cuidado Animal presenta un avance físico del 35%, donde actualmente se desarrollan trabajos similares, como levantamiento de muros, preparación eléctrica y labores de cimbra para continuar con las siguientes etapas de la obra.

La Síndica municipal Olivia Franco destacó que estas inspecciones forman parte de las acciones permanentes de vigilancia que realiza la Sindicatura para dar seguimiento al uso de los recursos públicos y al cumplimiento de los proyectos municipales.

“Desde la Sindicatura continuamos supervisando las obras para verificar que los trabajos se ejecuten conforme a lo establecido y conocer directamente su avance físico. En proyectos tan importantes como los destinados al cuidado y protección animal, es fundamental mantener una vigilancia permanente y dar seguimiento puntual a cada etapa de construcción”, señaló Olivia Franco.

La Sindicatura Municipal continuará realizando recorridos de inspección en diferentes obras públicas de la ciudad, con el propósito de documentar sus avances y verificar las condiciones de ejecución.